Урсула фон дер Ляйен о возможном вступлении Украины в ЕС

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина выполнила почти все требования для начала переговоров о вступлении в Евросоюз.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Politico.

Издание отмечает, что она назвала украинские реформы "глубоко впечатляющими".

Глава Еврокомиссии также выразила несогласие с тем, что Запад устал от Украины, пишет издание. Она подчеркнула, что ЕС по-прежнему поддерживает Украину, но ответственность за это лежит на лидерах.

8 ноября фон дер Ляйен заявила, что организация рекомендует Совету ЕС начать переговоры с Молдовой и Украиной о приеме в сообщество и предоставить Грузии статус кандидата на вступление. При этом рекомендация начать переговоры сопровождалась указанием, что Украина должна выполнить несколько условий. На уточняющий вопрос, есть ли вероятность, что вступление Украины произойдет хотя бы к 2030 году, глава Еврокомиссии ответила, что этот процесс "не зафиксирован в датах".

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