Вооруженный инцидент в Армении

В армянском городе Ванадзор произошел вооруженный инцидент.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в собственном автомобиле застрелили 39-летнего криминального авторитета Армана Периханяна.

По машине было произведено не менее 15 выстрелов.

Около 3 месяцев назад жена Периханяна подверглась вооруженному нападению и была ранена. Сам Периханян ранее обвинялся в похищении человека.

Полиция арестовала совершившего убийство 28-летнего Карена Пилояна.

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