https://news.day.az/world/1617992.html Вооруженный инцидент в Армении - есть погибший
Вооруженный инцидент в Армении - есть погибший
В армянском городе Ванадзор произошел вооруженный инцидент.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в собственном автомобиле застрелили 39-летнего криминального авторитета Армана Периханяна.
По машине было произведено не менее 15 выстрелов.
Около 3 месяцев назад жена Периханяна подверглась вооруженному нападению и была ранена. Сам Периханян ранее обвинялся в похищении человека.
Полиция арестовала совершившего убийство 28-летнего Карена Пилояна.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре