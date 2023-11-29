https://news.day.az/world/1618008.html ХАМАС готов продлить перемирие с Израилем
ХАМАС готов продлить перемирие с Израилем
Палестинское радикальное движение ХАМАС готово продлить сделку с Израилем о прекращении огня в секторе Газа еще на четыре дня. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).
"Источник, близкий к ХАМАС, сообщил, что группировка готова продлить перемирие еще на четыре дня", - пишет французское агентство.
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