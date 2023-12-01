В Британии предрекли падение Европы в случае войны с Россией

Европа не готова к большой войне с Россией и будет смыта под ударами ее вооруженных сил. Об этом говорится в статье британской газеты The Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По приведенному в материале мнению историка Зенке Найтцеля, в случае подобного конфликта может повториться сценарий падения Священной Римской Империи.

The Times также указывает на предположение нескольких немецких генералов, высказанное на конференции по безопасности в Берлине, согласно которому НАТО не сможет выиграть в оборонительной войне с Россией из-за сложностей в переброске войск на восточный фланг и логистических проблем.

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