США поставят в Литву боевые беспилотники

Боевые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Switchblade 600 ("Свитчблейд 600") поступят в Литву из США в 2024 году. Об этом сообщило Минобороны балтийской республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы станем первой после самих США страной, на вооружение армии которой будут поставлены новые беспилотники, которые значительно укрепят наши возможности по защите передислокации подразделений", - приводятся в сообщении слова главы военного ведомства Арвидаса Анушаускаса, находящегося с визитом в США.

Вместе с беспилотными аппаратами Литва получит оборудование по запуску и управлению ими, поддерживающие технические пакеты и симуляторы для обучения персонала.

Договор о приобретении боевых беспилотников был подписан Литвой с партнерами из США в декабре 2022 года. Тогда указывалось, что стоимость контракта по приобретению БПЛА и сопровождающего оборудования составляет €45 млн евро.

Боевые аппараты нового поколения Switchblade 600 характеризуются особо точной оптикой, эффективными боеголовками для борьбы с танками и могут находиться в воздухе до 40 минут. Радиус поражения цели составляет 40 км от места запуска дрона.

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