Стоимость биткойна превысила $40 тыс.

Стоимость биткойна в ходе торговой сессии поднялась выше $40 тыс. впервые с 25 апреля 2022 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.

Стоимость росла на 1,47%, до $40,046 тыс. К 03:15 мск показатель замедлил рост, находился на уровне $40,118 тыс. (+1,68%).

В последний раз стоимость биткойна превышала $40 тыс. 25 апреля 2022 года.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".

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