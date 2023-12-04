На Европу обрушился снежный шторм

Работа общественного транспорта в Германии, Австрии, Швейцарии и Чехии, а также нескольких европейских аэропортов была нарушена из-за снежного шторма.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Associated Press.

Так, в аэропорту Мюнхена отменили все рейсы до полудня 3 декабря, но позже продлили запрет до 6:00 (9:00 по Баку) 4 декабря. Также об отмене или задержке рейсов сообщили другие аэропорты, включая воздушную гавань в аэропорту Цюриха.

Кроме этого, сообщается, что в Мюнхене, где сложилась самая сложная ситуация, не ходят поезда и трамваи, а метро и пригородные поезда работают с перебоями. Отмечается, что из-за упавших деревьев без электричества остались "много тысяч" человек по всей Баварии.

Запланированный на 3 декабря футбольный матч в Мюнхене между командами "Бавария" и "Унион" был отменен.

Одновременно с этим в Швейцарии и Австрии заявили о высокой угрозе схода лавин из-за сильного снегопада.

В Чехии сообщили, что основная автомагистраль D1 и несколько других дорог оказались заблокированы на протяжении нескольких часов, движение поездов и публичного транспорта было приостановлено или отменено, без электричества остались 15 тыс. домов.

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