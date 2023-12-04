В Париже заявили о постоянной террористической угрозе

Угроза террористических актов во Франции присутствует постоянно.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил префект полиции Парижа Лоран Нуньес.

"Террористическая угроза во Франции постоянна", - приводит его слова телеканал BFMTV.

Префект сообщил о значительном усилении мер безопасности в столице после нападения на прохожих в Париже в субботу, в результате которого погиб один человек. "С сегодняшнего дня мы усилили полицейское присутствие на улицах, увеличили число патрулей", - отметил он.

Комментируя ранее высказанное заместителем главы столичного региона Иль-де-Франс Фредериком Пешенаром предложение по разработке запасного плана проведения церемонии открытия Олимпиады-2024 на случай возможных терактов, Нуньес отметил, что "подготовка к этому мероприятию и так ведется с учетом высокого уровня террористической угрозы". "Будет установлен периметр безопасности", - сказал он, подчеркнув, что попасть в зону, где будет проводиться церемония, можно будет только по заранее выданным пропускам.

По данным агентства AFP, нападение на прохожих в XV округе Парижа в субботу вечером совершил 26-летний француз иранского происхождения Арман Раджабпур-Мияндоаб. Его жертвой стал 24-летний германо-филиппинский турист, умерший от ножевого ранения. Кроме того, злоумышленник напал с молотком на двух других прохожих. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что преступник уже отбывал срок за подготовку нападения в 2016 году и проходил лечение в психиатрическом стационаре. По словам министра, нападавший сказал полицейским после задержания, что не может смириться с тем, что "мусульмане погибают в Афганистане и Палестине".

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 16 августа 2024 года. Нуньес ранее сообщил, что власти введут QR-пропуска для перемещения по Парижу и олимпийским объектам в столичном регионе на время ее проведения. По его словам, пропуск будет необходим, в частности, для проезда на автомобилях и для парковки. Такой документ потребуется местным жителям, чтобы доехать до своего дома, а предпринимателям - для доставки необходимой продукции, уточнил шеф парижской полиции.

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