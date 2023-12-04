Си Цзиньпин заявил о беспрецедентных изменениях в мире

Международному сообществу стоит проявить солидарность и принять меры для усиления многостороннего сотрудничества в связи с беспрецедентными изменениями на глобальной политической арене. На это указал председатель КНР Си Цзиньпин, фрагмент из заявления которого опубликован на официальном сайте министерства иностранных дел страны.

В понедельник, 4 декабря, глава государства направил обращение к участникам международного форума Imperial Springs 2023. Мероприятие проходит в китайском городе Гуанчжоу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Перед лицом беспрецедентных и эпохальных изменений человеческое сообщество должно объединиться, неизменно обмениваться опытом, сохранять толерантность и открытость, продвигать взаимовыгодное сотрудничество", - отметил Си Цзиньпин.

Также он добавил, что сейчас всем странам необходимо приложить совместные усилия для "построения лучшего мира". При этом в конце китайский лидер выразил надежду на поддержку государствами "подлинного многостороннего сотрудничества" и формирования международного сообщества "с единой судьбой".

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