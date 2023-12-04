Си Цзиньпин заявил о беспрецедентных изменениях в мире
Международному сообществу стоит проявить солидарность и принять меры для усиления многостороннего сотрудничества в связи с беспрецедентными изменениями на глобальной политической арене. На это указал председатель КНР Си Цзиньпин, фрагмент из заявления которого опубликован на официальном сайте министерства иностранных дел страны.
В понедельник, 4 декабря, глава государства направил обращение к участникам международного форума Imperial Springs 2023. Мероприятие проходит в китайском городе Гуанчжоу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Перед лицом беспрецедентных и эпохальных изменений человеческое сообщество должно объединиться, неизменно обмениваться опытом, сохранять толерантность и открытость, продвигать взаимовыгодное сотрудничество", - отметил Си Цзиньпин.
Также он добавил, что сейчас всем странам необходимо приложить совместные усилия для "построения лучшего мира". При этом в конце китайский лидер выразил надежду на поддержку государствами "подлинного многостороннего сотрудничества" и формирования международного сообщества "с единой судьбой".
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре