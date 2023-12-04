Си Цзиньпин и Александр Лукашенко провели встречу

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился в Пекине с белорусским президентом Александром Лукашенко, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине в понедельник заявил, что стратегическое сотрудничество республики и Китая определено единством идеологий двух стран и логикой мировых событий.

"Развитие всестороннего и всепогодного стратегического сотрудничества Беларуси и Китая определено единством наших идеологий и самой логикой мировых событий и процессов, которые происходят сегодня, - сказал Лукашенко, которого цитирует пресс-служба президента Белоруссии.

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