Неизвестный обстрелял автобус с пассажирами в Турции

Неизвестный из винтовки обстрелял автобус с 33 пассажирами в Турции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

По данным журналистов, инцидент произошел во время движения транспорта с автовокзала Эрбаа в Стамбул. Нападавший сделал несколько выстрелов в сторону автобуса, после чего скрылся.

Пули из винтовки пробили крышку двигателя и повредили дизельный фильтр. Никто из пассажиров не пострадал. Преступника разыскивает полиция, его мотивы пока не установили.

Сотрудники жандармерии осмотрели место происшествия и нашли три гильзы. Пассажиры были отправлены в Стамбул на другом автобусе.

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