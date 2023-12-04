Турция и Греция идут на сближение

Греция и Турция подпишут не менее 20 соглашений на заседании Высшего совета сотрудничества, которое пройдет в Афинах 7 декабря

Как передает Day.Az, об этом сообщило греческое государственное телевидение ERT.

Отмечается, что пятое заседание Высшего совета сотрудничества Греции и Турции под председательством греческого премьер-министр Кириакоса Мицотакиса и турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана пройдет в Афинах с участием ряда министров двух стран.

"Ожидается, что между двумя сторонами будет подписано не менее 20 соглашений, главным из которых станет соглашение по миграции", - говорится в публикации.

По данным турецких дипломатических источников, президента Турции будут сопровождать семь министров, а также его советник Акиф Чагатай Кылыч. В последний момент будет решено, приедет ли также глава Национальной разведывательной организации (MIT) Ибрагим Калын, который обычно сопровождает президента Турции за рубежом.

С греческой стороны, согласно информации, будут министры иностранных дел Йоргос Герапетритис, министр обороны Никос Дендиас, министр экономики Костис Хатзидакис, министр образования Кириакос Пиерракакис, министр иммиграции Димитрис Керидис, министр культуры Лина Мендони и министр туризма Ольга Кефалоянни.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!