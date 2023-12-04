Подозрительные пакеты нашли у посольств США и Израиля

Содержимое подозрительных пакетов, которые были найдены рядом со зданиями американского и израильского посольств в столице Новой Зеландии, не представляют никакой угрозы.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.

По данным агентства, пакеты обнаружили на улицах Брэндон-стрит и Фицхерберт-Террас в городе Веллингтоне. При этом после получения соответствующей информации министерство обороны Новой Зеландии направило на места группы по обезвреживанию взрывоопасных предметов.

В результате специалисты перекрыли движение на прилегающих к указанным улицах, а также закрыли расположенные поблизости церковь и школы. Однако после осмотра пакетов стало ясно, что они не представляют никакой опасности для жизней и здоровья людей.

"Кордоны в районах инцидентов будут сняты в ближайшее время", - заявили в правоохранительных органах.

Также представители полиции добавили, что в отношении обоих происшествий планируется провести расследование. В частности, стражи порядка рассчитывают установить личности оставивших пакеты людей.

В материале агентства со ссылкой на газету New Zealand Herald уточняется, что в одном из пакетов лежала завернутая в красную ткань кукла в образе младенца. Речь идет о находке, обнаруженной около здания посольства Израиля.

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