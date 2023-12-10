США предрекли катастрофические последствия в случае войны с Ираном

Администрация действующего президента США Джо Байдена пытается публично избежать эскалации с Ираном, однако американские чиновники продолжают раздувать "пламя войны" агрессивной риторикой в контексте противостояния Израиля и ХАМАС, которое может перерасти в более широкий конфликт. Как передает Day.Az, несмотря на уверенность "ястребов" США в победе над Тегераном, война с Ираном будет иметь катастрофические последствия для Соединенных Штатов и всего Ближнего Востока, пишет The Hill.

"Независимо от целей миссии - от уничтожения ядерного потенциала Ирана до смены режима - у Вашингтона есть только два реальных пути прямого нападения на Иран: воздушная и военно-морская кампания, призванная наложить существенные издержки на режим; или наземное вторжение, зависящее от установления превосходства в воздухе и на море", - следует из текста.

Оба варианта "более несостоятельны, чем предполагают политики, и отражают фундаментальные просчеты в военной мощи Ирана", отмечают авторы.

Любая кампания, направленная на быстрое "подчинение" Ирана, столкнется с проблемами, так как страна готова предотвратить любое вторжение на земле или в воздухе. Кроме того, для уничтожение ядерного потенциала Тегерана потребуется размещения как минимум 120 000 американских военнослужащих по всему Ближнему Востоку, пишет The Hill.

"Ожидание легкой победы над Ираном - не более стратегия, чем ожидание, пока люди научатся летать. Средств просто не существует. Таким образом, можно надеяться, что взаимное сдерживание и дальше будет успешным и ни Вашингтон, ни Тегеран не решатся на эскалацию", - следует из материала.

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