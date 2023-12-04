Довольно сильное землетрясение в Стамбуле

Землетрясение произошло на западе Турции, толчки ощущались в европейской части Стамбула, передает в понедельник Day.Az.

Как минимум три толчка ощущались около 11:43 по бакинскому времени.

По данным сейсмологов Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, магнитуда землетрясения составила 5,1, эпицентр находился у города Муданья провинции Бурса, очаг залегал на глубине чуть меньше 5 километров.

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