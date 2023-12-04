https://news.day.az/world/1619165.html Довольно сильное землетрясение в Стамбуле
Довольно сильное землетрясение в Стамбуле
Землетрясение произошло на западе Турции, толчки ощущались в европейской части Стамбула, передает в понедельник Day.Az.
Как минимум три толчка ощущались около 11:43 по бакинскому времени.
По данным сейсмологов Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, магнитуда землетрясения составила 5,1, эпицентр находился у города Муданья провинции Бурса, очаг залегал на глубине чуть меньше 5 километров.
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