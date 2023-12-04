Армянский солдат получил ранение при неизвестных обстоятельствах

Военнослужащий армянской армии получил ранение.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, Министерство обороны Армении распространило информацию о том, что 4 декабря примерно в 02:50 солдат N-ской воинской части получил ранение.

Состояние военнослужащего оценивается как стабильно-тяжелое. В настоящее время угрозы его жизни нет.

В Минобороны Армении добавили, что проводится расследование для полного выяснения обстоятельств инцидента.

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