https://news.day.az/world/1619175.html Армянский солдат получил ранение при неизвестных обстоятельствах
Армянский солдат получил ранение при неизвестных обстоятельствах
Военнослужащий армянской армии получил ранение.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, Министерство обороны Армении распространило информацию о том, что 4 декабря примерно в 02:50 солдат N-ской воинской части получил ранение.
Состояние военнослужащего оценивается как стабильно-тяжелое. В настоящее время угрозы его жизни нет.
В Минобороны Армении добавили, что проводится расследование для полного выяснения обстоятельств инцидента.
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