Рейсовый автобус сдуло ветром в кювет в России

В Красноярском крае (РФ) междугородний автобус опрокинулся в кювет из-за ветра. Как передает Day.Az, об этом сообщили в краевом главке МВД, опубликовав кадры с места происшествия.

Инцидент произошел в Шарыповском муниципальном округе. В результате сильного бокового ветра автобус Higer под управлением 57-летнего водителя съехал в кювет и опрокинулся на правый бок. Машина следовала из Шарыпово в Красноярск. В момент ДТП в автобусе находились 15 пассажиров, за медицинской помощью никто не обращался.

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