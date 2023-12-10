Обрушились мировые цены на литий

За последние 12 месяцев мировые цены на литий резко снизились после многократного роста в предыдущие годы. Как пишет газета "Известия", если с конца 2020 года по ноябрь 2022 года стоимость лития выросла в 15 раз на фоне роста спроса со стороны автопроизводителей, то к ноябрю 2023 года она опустилась до $18 тыс. за тонну, передает Day.Az.

По словам аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, причиной обвала цен стало опережающее наращивание добычи лития в мире по сравнению с фактическим спросом на этот металл, в том числе на фоне замедления рынка электромобилей в условиях дорогих кредитов.

На пике ажиотажного спроса в 2021 году дефицит лития на мировом рынке составлял 5 тыс. тонн при потреблении 130 тыс. тонн. К августу 2023 года избыток предложения привел к падению фьючерсных контрактов на литий на 23%. Этому в частности поспособствовали ввод новых добывающих мощностей в Южной Америке, а так же возросшие ожидания инвесторов по увеличению добычи металла в кратко и среднесрочной перспективе.

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