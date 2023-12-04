Ереван запросил встречу, чтобы оправдаться перед Москвой
Министерство высокотехнологичной промышленности Армении официально обратилось к российской стороне с просьбой провести консультации относительно реализации договоренностей, достигнутых между соответствующими ведомствами двух стран о сотрудничестве в области массовых телекоммуникаций.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил заместитель министра ВТП Армении Авет Погосян.
Российская сторона приняла приглашение, и на середину декабря запланированы консультации по вопросу нарушений пунктов 4 и 5 межгосударственного соглашения в области массовых телекоммуникаций между Арменией и Россией, а также по выполнению обязательств, достигнутых в рамках соглашения.
"Армянская сторона готова предпринять последовательные шаги с целью соблюдения обязательств, взятых по упомянутому соглашению, также и исключения нарушений", - подчеркнул Авет Погосян.
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