https://news.day.az/world/1619208.html Армения испугалась подавать в суд на Россию
Армения испугалась подавать в суд на Россию
Армения не собирается подавать в суд на РФ из-за того, что не получила оплаченное оружие, проблема должна быть решена в атмосфере партнерства.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом на брифинге заявил замминистра обороны республики Грачья Саркисян.
"Поставки оружия не было, но до суда не дойдет. Я думаю, что вопрос будет решен в партнерской атмосфере", - отметил он.
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