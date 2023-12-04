Армения испугалась подавать в суд на Россию

Армения не собирается подавать в суд на РФ из-за того, что не получила оплаченное оружие, проблема должна быть решена в атмосфере партнерства.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом на брифинге заявил замминистра обороны республики Грачья Саркисян.

"Поставки оружия не было, но до суда не дойдет. Я думаю, что вопрос будет решен в партнерской атмосфере", - отметил он.

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