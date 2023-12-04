Силы безопасности Турции уничтожили опасных террористов

Силы безопасности Турции нейтрализовали двух террористов в ходе операции Kahramanlar-32 в районе Даргечит провинции Мардин на юго-востоке Турции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом в понедельник, 4 декабря, сообщил на своей странице в социальной сети глава МВД Турции Али Йерликая.

По словам министра, один из террористов, Орхан Эльма, известный под кодовым позывным "Роди Хайри", числился в так называемом "красном списке" разыскиваемых террористов МВД Турции.

Операцию провели сотрудники Управления жандармерии провинции Мардин в координации с департаментом разведки Главного управлениея жандармерии Турции.

В операции сил жандармерии в окрестностях поселка Алайурт было задействовано два ударных БПЛА.

Как следует из публикации главы ведомства, террористы открыли стрельбу по бронированным автомобилям жандармерии из своего транспортного средства, а после перестрелки устроили самоподрыв.

Сотрудники правоохранительных органов пытаются идентифицировать личность второго нейтрализованного террориста.

Йерликая отметил, что Орхан Эльма числился в списке организаторов четырех терактов, в ходе которых погибли пять человек, включая двух сотрудников сил безопасности, еще 12 человек, включая десять силовиков, получили ранения.

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