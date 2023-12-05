В Литве призвали пересмотреть концепцию безопасности страны

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал пересмотреть концепцию безопасности государства, которая была построена 30 лет назад, чтобы улучшить положение в этой сфере. Как передает Day.Az, его слова приводит портал Delfi.

Он сообщил, что в возглавляемой им партии "Союз Отечества - Христианских демократов" подготовят план действий, который следует реализовать для улучшения ситуации в оборонной сфере.

"Мы обменялись мнениями по поводу моего интервью и статей. В общем, о возможных более опасных для Литвы геополитических сценариях, которые в случае реализации повлияют и на нашу ситуацию с геополитической безопасностью", - сказал Ландсбергис.

Он не уточнил, из чего состоит разрабатываемый план, однако заметил, что он "должен перерасти в какие-то политические шаги". Ландсбергис добавил, что попросил подготовить план к концу этого года.

С его точки зрения, геополитическая архитектура, построенная после Холодной войны, рушится на глазах, но в Литве пока избегают разговора о возникших экзистенциальных угрозах. Ландсбергис также отметил возросшие угрозы восточному флангу НАТО, но затруднился ответить, будут ли они реализованы.

"Я не могу сказать, когда это произойдет. Может быть, десятилетие, может быть, пять лет, может быть, несколько лет. Мне очень трудно сказать. Но времени у нас может быть очень немного - я это действительно чувствую и очень четко осознаю", - сказал политик.

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