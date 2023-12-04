Иран получил от США гарантии в вопросе высвобождения замороженных средств

Иран получил все необходимые гарантии по вопросу получения замороженных в США и разблокированных ранее администрацией президента Джо Байдена $6 млрд. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи, отвечая на вопрос о нижней палате Конгресса, члены которой поддержали бессрочную заморозку иранских активов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Чтобы законопроект вступил в силу, он еще должен быть одобрен Сенатом и подписан президентом США. <...> Соединенные Штаты должны соблюдать свои обязательства перед Ираном. Однако поскольку взаимодействие с США не основано на доверии, мы получили все необходимые гарантии в этом вопросе, - приводит его слова иранские СМИ. - Эти ресурсы находились и до сих пор находятся в распоряжении правительства исламской республики, и власти Ирана вправе использовать их в соответствии со своими потребностями".

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