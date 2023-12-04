Боррель и Абдуллахиан обсудили сектор Газа

Состоялся телефонный разговор между Верховным представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Жозепом Боррелем и министром иностранных дел Ирана Хусейном Амиром Абдуллахианом.

Как передает Day.Az, об этом заявил верховный представитель ЕС в аккаунте "Х".

По его словам, с главой МИД Ирана обсуждалась ситуация в Газе и на Западном берегу реки Иордан.

"Решением может быть только политическое решение, основанное на двух государствах. Мы должны предотвратить распространение конфликта на регион. Я призвал Иран использовать свое влияние и активно работать над предотвращением напряженности в регионе", - отметил Боррель.

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