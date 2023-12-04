В Германии опять унизили Шольца

Глава комитета бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер в беседе с изданием Der Spiegel подверг резкой критике действия канцлера Германии Олафа Шольца в условиях бюджетного кризиса, передает Day.Az.

Хофрайтер заявил, что Шольц в своем недавнем обращении к парламенту "не объяснил, что же произошло на самом деле" (в связи с бюджетным кризисом - прим. ред.), дав "технические ответы, а не политические".

Как отметил парламентарий, "хотелось, чтобы Олаф Шольц сказал, что сожалеет об этом хаосе". Более того, Хофрайтер считает, что Шольц "как канцлер" должен извиниться перед гражданами своей страны, "он несет ответственность".

Также Хофрайтер подверг критике внешнюю политику канцлера, назвав Шольца "большой угрозой".

По его словам, Шольц "до сих пор не понимает, что, когда дело доходит до геополитических вопросов, мы не можем продолжать полагаться на демократическое голосование в США".

Ранее другой депутат Бундестага назвал Шольца "слесарем у власти".

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