Еврокомиссия о предложении начать в декабре переговоры с Украиной о членстве

Еврокомиссия (ЕК) не согласна с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который ранее заявил, что предложение этого органа начать в декабре переговоры с Украиной о вступлении в состав Евросоюза - необоснованное. Об этом заявила на пресс-конференции в Брюсселе представитель ЕК Ана Пизонеро, комментируя слова Орбана, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы не считаем, что наше предложение необоснованное. Наоборот, мы считаем, что Украина проделала впечатляющую работу", - сказала она.

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