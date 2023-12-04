Белый дом предупредил конгресс США, что у Штатов к концу календарного года полностью закончатся средства для помощи Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на главу административно-бюджетного управления Белого дома Шаланду Янг, которая написала письмо с соответствующим посылом конгрессменам, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"У нас нет волшебного горшочка с финансами, чтобы справиться с этой ситуацией. У нас закончились деньги, и почти закончилось время", - говорится в письме Янг.

Она также предупредила конгресс, что бездействие с его стороны может не только поставить под угрозу "достигнутые Украиной успехи", но и повысить вероятность успешного ведения боевых действий со стороны России.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США очень нуждается в одобрении конгрессом выделения дополнительных средств на поддержку Украины.

По его словам, в дополнительное финансирование включены средства для Израиля, а также деньги на безопасность границы. Кирби подчеркнул, что Белый дом призывает конгресс незамедлительно разблокировать средства на нужды Киева.

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