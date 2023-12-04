Еврокомиссия призвала ускорить согласование выделения средств для Украины

Европейская комиссия призвала страны ЕС как можно скорее согласовать выделение средств для Украины, чтобы ее финансирование продолжилось в 2024 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Ана Писонеро.

В настоящее время в ЕС остается блокированным вопрос о согласовании увеличения бюджета ЕС на период 2024-2027 годы, которое предусматривает, в числе прочего, 50 миллиардов евро на продолжение макрофинансовой помощи Украине. Без этого согласования, финансовая поддержка Киева со стороны Брюсселя уже в январе 2024 года может остановиться.

"Мы повторяем наш призыв к Совету Евросоюза - как можно скорее принять решение по фонду, чтобы мы с 2024 года смогли продолжить оказывать значительную помощь Украине", - сказала представитель ЕК, отвечая на вопрос о том, предусмотрено ли регулярное финансирование Украине на 2024 год по примеру текущего года, когда ежемесячно Евросоюз перечисляет Киеву 1,5 миллиарда евро.

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