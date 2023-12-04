В Греции заявили о желании укрепить диалог с Турцией

Греция готовится к встрече премьер-министра Кириакоса Мицотакиса с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 7 декабря в Афинах без намерений делать какие-либо уступки в сфере своих суверенных прав, но не хочет, чтобы разногласия с Анкарой приводили к кризисам.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам на брифинге официальный представитель греческого правительства Павлос Маринакис.

По его словам, встреча премьера Греции и президента Турции и заседание в тот же день совета сотрудничества в Афинах "станут еще одним важным шагом в усилиях двух стран, направленных на укрепление атмосферы диалога". "Данностью являются наши разногласия. Имеется единственный спор, который мы должны разрешить, - это разграничение исключительных экономических зон и континентального шельфа, но есть и другие важные вопросы, которые обсуждаются на данной стадии диалога. Мы приступаем к этой дискуссии, как и к любой другой встрече, без какого-либо намерения делать уступки по нашим суверенным правам", - сказал Маринакис.

"Наши разногласия известны, однако мы хотим, чтобы они не приводили к кризисам, - продолжил представитель кабинета. - Мы приступим к этим важным встречам с целью защитить диалог при обязательной приверженности нашим требованиям и без уступок в области суверенных прав, чтобы продолжить эти усилия, которые начались несколько месяцев назад".

Ранее мы писали о том, что Турция и Греция идут на сближение.

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