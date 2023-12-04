В этой стране произошла вспышка высокопатогенного птичьего гриппа

В Бельгии на птицеферме произошла вспышка нового высокопатогенного штамма птичьего гриппа H5N1. Об этом со ссылкой на данные Всемирной организации охраны здоровья животных (WOAH) сообщает агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Предприятие, где был обнаружен очаг инфекции, располагается в окрестностях французской границы. Для предотвращения эпидемии специалистам пришлось прибегнуть к забою 20 100 птиц.