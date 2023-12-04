В Газе полностью отключились сотовая связь и интернет

В городе Газа и в северной части сектора полностью отключились услуги связи из-за повреждения основных элементов сети. Об этом сообщает палестинская телекоммуникационная компания Paltel, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"С сожалением объявляем о полном отключении услуг связи (фиксированной, сотовой и интернета) в городе Газа и на севере сектора в связи с повреждением основных элементов сети по причине продолжающейся агрессии", - сказано в сообщении.

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