https://news.day.az/world/1619356.html Наводнение обрушилось на Индию - ВИДЕО
Наводнение обрушилось на Индию - ВИДЕО
На юге Индии в городе Ченнаи наводнение из-за обильных осадков, обрушившихся на регион
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Затоплены аэропорты, железнодорожные вокзалы и основные дороги. Также смыты транспортные средства в этом районе Индии, при этом пик циклона пройдёт через город сегодня вечером.
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