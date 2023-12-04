Наводнение обрушилось на Индию

На юге Индии в городе Ченнаи наводнение из-за обильных осадков, обрушившихся на регион

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Затоплены аэропорты, железнодорожные вокзалы и основные дороги. Также смыты транспортные средства в этом районе Индии, при этом пик циклона пройдёт через город сегодня вечером.

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