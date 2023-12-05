Украина начала консультации с ЕС по гарантиям безопасности

Украина и Европейский союз провели первый раунд консультаций насчет коллективных гарантий безопасности. В нем участвовали заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква и заместитель главы дипломатии ЕС Шарль Фриз.

Как передает Day.Az, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Предстоящее членство Украины в ЕС само по себе является мощной гарантией безопасности для нашего государства и европейского сообщества в целом. Мы очень ценим, что уже на этом этапе обсуждаем конкретные шаги для укрепления нашей общей безопасности и усиления устойчивости Украины", - подчеркнул Жовква.

Во время консультаций участники обменялись видением подходов к будущим гарантиям безопасности ЕС с акцентом на сферах безопасности и обороны.

Жовква отметил существенную роль Евросоюза в укреплении безопасности и обороноспособности Украины. Это проявляется в поддержке Вооруженных сил Украины через Европейский фонд мира и деятельности миссии ЕС по военной помощи Украине.

Также Жовква передал Фризу государственную награду - орден "За заслуги" ІІІ степени за весомый вклад в укреплении и поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.