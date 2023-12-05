https://news.day.az/world/1619376.html В России фура въехала в колонну Росгвардии - есть погибший и пострадавшие - ВИДЕО
В России фура въехала в колонну Росгвардии - есть погибший и пострадавшие - ВИДЕО
В Воронежской области фура протаранила колонну Росгвардии, в результате чего погиб один человек. Об этом в понедельник, 4 декабря, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
ДТП произошло 2 декабря на 596-м км трассы М-4 "Дон".
"Еще семь человек из машин Росгвардии пострадали. Однако травмы легкие, поэтому госпитализация не потребовалась", - рассказал собеседник.
Правоохранительные органы разбираются в произошедшем. Устанавливаются обстоятельства ДТП.
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