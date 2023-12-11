В Китае призывают население прививаться от гриппа

На фоне зимнего всплеска респираторных заболеваний, Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний (КЦКПЗ) на днях напомнил о необходимости проведения вакцинации от гриппа.

В центре подчеркнули, что прививка от гриппа является экономным и эффективным способом предотвращения заражения вирусом гриппа и снижения риска ухудшения состояния больного или наступления летального исхода в связи с заражением этим вирусом. Вакцинация также значительно снижает нагрузку на медицинские учреждения, сообщает Day.Az со ссылкой на Синьхуа.

В ответ на озабоченность части общественности по поводу оптимальных сроков вакцинации, в КЦКПЗ разъяснили, что, хотя идеальным временем для нее является предпиковый период роста заболеваемости, однако, привиться от вируса можно в течение всего периода эпидемии.

Инфлюэнза, являющаяся инфекционным острым респираторным заболеванием (ОРЗ), вызываемым вирусом гриппа, несет серьезную угрозу здоровью населения. Согласно рекомендации центра, определенные группы населения, включая младенцев и детей младшего возраста, пожилых людей, беременных женщин и пациентов с хроническими заболеваниями, подвергаются более высокому риску развития тяжелых симптомов инфекции.

В КЦКПЗ отметили, что в местах массового скопления людей, таких как школы, дошкольные учреждения и дома престарелых, вспышки гриппа возникают с большей вероятностью.

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