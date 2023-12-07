Пранкеры вынудили немецкое министерство задуматься о стандартах безопасности

Министерство по делам экономики и защиты климата Германии повысило внутренние стандарты безопасности после того, как глава ведомства Роберт Хабек поговорил по телефону с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила журналистам на брифинге представитель Минэкономики.

"Инцидент был затем использован как повод для анализа существующих внутренних стандартов безопасности и их повышения", - сказала она. "Телефонный разговор состоялся в сентябре, - рассказала представитель Минэкономики. - Речь идет об очень коротком разговоре, об обмене мнениями общего характера, так что конфиденциальная информация не обсуждалась и не была озвучена". По ее словам, беседа несколько раз прерывалась из-за технических проблем на линии и в этой связи состояла из частей. Запись, которая была опубликована в соцсетях, является компиляцией, утверждала она.

Как заявила представитель Минэкономики, звонивший сказал, что является представителем Африканского союза. Уже после разговора ведомство получило информацию от германских спецслужб о том, что это не соответствует действительности.

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