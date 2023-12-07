США заинтересованы в ликвидации ХАМАС

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон продолжает работу над возобновлением перемирия между Израилем и ХАМАС, а также освобождением заложников на территории сектора Газа. Об этом он рассказал в интервью ABC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы думаем, что среди заложников есть около восьми американцев. По крайней мере, одна из них женщина. Мы делаем все возможное, чтобы добиться их освобождения. Мы постоянно сотрудничаем с нашими партнерами в регионе, чтобы попытаться восстановить гуманитарную паузу", - заявил Кирби.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты заинтересованы в ликвидации ХАМАС как угрозы израильскому народу, и эта цель на данный момент не достигнута. Вашингтон продолжает поддерживать военную операцию ЦАХАЛ на территории палестинского анклава, отметил Кирби.

"При этом мы хотим убедиться, что они [Израиль] максимально учитывают [риски для жизни] невинных гражданских лиц", - сказал он.

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