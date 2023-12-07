https://news.day.az/world/1620053.html ХАМАС готов к переговорам - при одном условии
ХАМАС готов к переговорам - при одном условии
Организация ХАМАС готова к возобновлению переговоров относительно освобождения заложников, удерживаемых в Газе.
Как сообщает Day.Az, такое заявление сделал глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийе, озвучив условие.
"Готовы к возобновлению переговоров, как только Израиль покинет Газу", - сказал он.
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