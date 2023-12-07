Французские фермеры негодуют - "страна потеряет продовольственную независимость»
Во Франции продолжаются массовые акции протеста фермеров, недовольных растущим импортом продуктов питания. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на радиостанцию France Bleu.
Протестующие перекрывают дороги, сваливают навоз у административных зданий и требуют защитить отечественных производителей. Французский фермер Флориан Гольтье пожаловался изданию, что в крупнейшей французской сети Lidl 80% товаров - импортные. По его словам, раньше Франция экспортировала половину произведенного мяса птицы, а сейчас его импорт составляет 50%.
"Такими темпами через три года страна потеряет продовольственную независимость", - предупредил аграрий. Он добавил, что фермерам приходится выполнять массу требований властей, затрудняющих работу.
Гольтье возмущен, что в страну ввозят дешевую украинскую курятину, тогда как французские фермы простаивают. По его словам, фермеры вынуждены соблюдать длинные санитарные паузы между партиями птицы, что существенно сокращает доходы.
Протесты идут в четырех департаментах Бретани. Фермеры переворачивают дорожные знаки, чтобы продемонстрировать, что вынуждены "идти на голове", пытаясь выжить.
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