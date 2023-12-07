На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

Сирены воздушной тревоги, предупреждающие население об угрозе ракетной атаки, прозвучали в северных районах Израиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В [населенном пункте] Маргалиот на севере Израиля прозвучали сирены", - сказано в сообщении.

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