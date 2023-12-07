Страны G7 решили запретить импорт российских алмазов

Страны Группы семи (G7) введут запрет на алмазы из России с 1 января 2024 года. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление саммита, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Поэтапный запрет на импорт российских алмазов из третьих стран собираются ввести весной. А к 1 сентября планируют создать "надежный механизм проверки и сертификации" необработанных алмазов.

Заявление саммита группы уже опубликовали на сайте МИД Японии.

"Мы представим импортные ограничения на непромышленные алмазы, добытые, обработанные или произведенные в России", - сказано в документе.

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