Иран запустил в космос биокапсулу

Иран на ракете Salman успешно запустил в космос биокапсулу. Об этом сообщает агентство Tasnim, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Носителем капсула была выведена на высоту около 130 километров.

Проведенный эксперимент является одним из этапов по реализации дорожной карты иранской пилотируемой космической программы.

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