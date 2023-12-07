Япония расширила антироссийские санкции

Токио расширил список юридических лиц, которые обязаны получить специальное разрешение для поставок своей продукции на территорию страны. Соответствующий документ опубликовала пресс-служба Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

По данным ведомства, решение было принято из-за опасений руководства страны в отношении деятельности данных компаний. Правительство Японии подозревает, что эти организации принимают участие в производстве оружия массового поражения.

Согласно документу, в том числе в список попали несколько российских юридических лиц. Среди них оказались АО "Вымпел", Миасский машиностроительный завод, АО "Тактическое ракетное вооружение" и "ОДК-Сатурн".

Кроме того, теперь специальное разрешение на поставку товаров в Японию должны получать Тураевский завод специальных конструкций и Уральский научно-исследовательный институт Композиционных Материалов. С аналогичными требованиями столкнулись ООО "Системы биологического синтеза", Объединенная двигателестроительная корпорация и "Темп-Авиа".

Также японские власти добавили в список ряд компаний из Северной Кореи, КНР и Пакистана. Всего в реестре, который Токио начал составлять в 2002 году, числятся 706 организаций из разных стран.

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