В США предупредили о возможном развале НАТО

Дональд Трамп может развалить НАТО, если снова станет президентом США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом заявил бывший глава Пентагона Марк Эспер в эфире MSNBC.

Эспер убежден, что в случае возвращения Трампа в кресло президента Штаты точно выведут свои войска из стран - членов Североатлантического альянса.

"В итоге это может привести к развалу всего альянса", - предположил бывший шеф Пентагона.

При таком сценарии гегемония США закончится, добавил Эспер. Также, по его словам, произойдет развал правил и норм, установившихся за последние годы.

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