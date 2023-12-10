https://news.day.az/world/1620167.html В США предупредили о возможном развале НАТО
В США предупредили о возможном развале НАТО
Дональд Трамп может развалить НАТО, если снова станет президентом США.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом заявил бывший глава Пентагона Марк Эспер в эфире MSNBC.
Эспер убежден, что в случае возвращения Трампа в кресло президента Штаты точно выведут свои войска из стран - членов Североатлантического альянса.
"В итоге это может привести к развалу всего альянса", - предположил бывший шеф Пентагона.
При таком сценарии гегемония США закончится, добавил Эспер. Также, по его словам, произойдет развал правил и норм, установившихся за последние годы.
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