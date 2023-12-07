Французские фермеры поливают навозом правительственные здания

Французские фермеры в знак протеста против повышения налогов, действующих правил и растущего импорта сельхозпродукции поливают навозом правительственные здания.

Как передает Day.Az, соответствующие кадры распространили в социальных сетях и и различных Телеграм-каналах.

Французские фермеры протестуют уже несколько дней. Французский фермер Флориан Гольтье пожаловался изданию, что в крупнейшей французской сети Lidl 80% товаров - импортные. По его словам, раньше Франция экспортировала половину произведенного мяса птицы, а сейчас его импорт составляет 50%.

"Такими темпами через три года страна потеряет продовольственную независимость", - предупредил аграрий. Он добавил, что фермерам приходится выполнять массу требований властей, затрудняющих работу.

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