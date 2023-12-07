Армения пытается оправдаться перед Россией

Вопрос о закрытии российских каналов в Армении не обсуждается.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил журналистам министр промышленности высоких технологий Роберт Хачатрян.

По его словам, в связи с нарушениями соглашения о сотрудничестве в сфере массовых телекоммуникаций в середине декабря ожидаются консультации с российской стороной в Ереване, все будет зависеть от хода консультаций.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что министерство промышленности высоких технологий Армении официальным письмом пригласило российскую сторону для консультаций в связи с нарушениями соглашения о сотрудничестве в сфере массовых телекоммуникаций.

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