https://news.day.az/world/1620186.html Французские фермеры схлестнулись с полицией - ВИДЕО
Французские фермеры схлестнулись с полицией - ВИДЕО
Попытка полиции прервать блокировку французскими фермерами префектуры Сен-Брие этой ночью попала на камеры.
Как передает Day.Az со ссылкой на французские СМИ, такое решение полиции спровоцировало ожесточенное столкновение фермеров и сил правопорядка.
Местные издания отмечают, что протестующие забрасывали полицейских яйцами и сбросили навоз с телег и прицепов.
Предалагем вниманию читателей видеокадры столкновений:
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