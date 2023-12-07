Французские фермеры схлестнулись с полицией

Попытка полиции прервать блокировку французскими фермерами префектуры Сен-Брие этой ночью попала на камеры.

Как передает Day.Az со ссылкой на французские СМИ, такое решение полиции спровоцировало ожесточенное столкновение фермеров и сил правопорядка.

Местные издания отмечают, что протестующие забрасывали полицейских яйцами и сбросили навоз с телег и прицепов.

Предалагем вниманию читателей видеокадры столкновений:

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