Эрдоган прилетел в Грецию с первым за шесть лет визитом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Грецию с первым за шесть лет официальным визитом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом информирует телеканал TRT Haber.

В аэропорту турецкого лидера встретил министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис. Это второй визит президента Турции в Афины за 70 лет.

Ранее мы писали о том, что Эрдоган надеется подписать с Грецией Декларацию о добрососедстве.

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