https://news.day.az/world/1620207.html Эрдоган прилетел в Грецию с первым за шесть лет визитом - ВИДЕО
Эрдоган прилетел в Грецию с первым за шесть лет визитом - ВИДЕО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Грецию с первым за шесть лет официальным визитом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом информирует телеканал TRT Haber.
В аэропорту турецкого лидера встретил министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис. Это второй визит президента Турции в Афины за 70 лет.
Ранее мы писали о том, что Эрдоган надеется подписать с Грецией Декларацию о добрососедстве.
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