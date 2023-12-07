Армия Израиля ведет бои с ХАМАС на юге Газы

Армия обороны Израиля уничтожает объекты группировки ХАМАС на юге сектора Газа в Хан-Юнисе и в Джебалии на севере анклава.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает телеграм-канал ЦАХАЛа.

В Хан-Юнисе убиты участники ХАМАС и были атакованы десятки террористических целей. Военные вступили в столкновение с группой террористов, появившихся из шахты, убили двоих и нанесли удар по шахте, отмечается в сообщении.

В Джебалии войска провели рейд по военному лагерю, принадлежащему батальону ХАМАС "Центральная Джебалия". Там военные убили несколько террористов и определили местоположения туннелей, ведущих из лагеря, склада с оружием, тренировочного полигона.

Пресс-секретарь ЦАХАЛа Даниэль Хагари заявил, что военные окружают Хан-Юнис, против ХАМАС действует спецназ. Бои также идут в районе Шуджайя в центральной части города Газа.

Боевое крыло ХАМАС "Бригады "Изз ад-Дин аль-Кассам" 6 декабря заявляло, что ее бойцы противостоят ЦАХАЛу в Шуджайе. Палестинцы отмечали, что уничтожили 23 единицы военной техники ЦАХАЛа в Хан-Юнисе и Бейт-Лахии.

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