https://news.day.az/world/1620212.html Раиси и Путин обсудят коридор "Север - Юг"
Раиси и Путин обсудят коридор "Север - Юг"
Реализация проекта транспортного коридора "Север - Юг" станет одной из тем переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.
Как передает Day.Az со ссылкой иранские СМИ, об этом заявил президент Ирана Эбрахим Раиси перед вылетом в РФ.
"Обе страны стремятся реализовать проект коридора "Север - Юг", и одной из тем переговоров является ускорение его строительства" - цитируют иранского лидера местные издания.
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